В муниципальном бассейне «H2O» идут ремонтные работы

В конце марта муниципальный бассейн «H2O» был закрыт, в связи с введением режима повышенной готовности, после чего в здании начался плановый ремонт, сообщает администрация Петрозаводска.

На сегодняшний день выполнили покраску на первом и втором этажах, в малой чаше сделали полную затирку межплиточных швов, обновили скамейки в душевых и холле бассейна. Уже заменено нескользящее покрытие стартовых тумб, отремонтирована плитка на обходных дорожках, в раздевалках и душевых.

Сейчас на объекте производится замена запорной арматуры, реставрация и переборка насосов.

К открытию бассейна будет завершено техническое обслуживание оборудования – системы водоподготовки, станции дозирования, погружных донных пылесосов, заменены фильтры системы вентиляции.

Работы выполняются сотрудниками бассейна за счёт средств Спортивной школы Олимпийского резерва №3.

Параллельно с ремонтом идёт благоустройство прилегающей территории: участок чистят от кустарника, косят траву, убирают мусор.

