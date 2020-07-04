Подземный тоннель в центре в Петрозаводска взяли под видеонаблюдение

В пешеходном тоннеле под железнодорожными путями между улицами Горького и Фурманова в центре столицы Карелии теперь организовано круглосуточное видеонаблюдение, сообщили в пресс-центре мэрии.

На объекте установлены четыре камеры от компании «Ситилинк». Изображение с них в ближайшие дни можно будет увидеть на сайте «Мой дом. Ситилинк».

Напомним, ранее была полностью обновлена подземная часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурены потолки, выполнена облицовка стен, уложен асфальт, заменено электрооборудование, установлено освещение, смонтирован поликарбонатный навес и модернизирована система водоотведения. Реконструкция пешеходного тоннеля была завершена 25 июня.



Фото: пресс-служба администрации города