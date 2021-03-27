Землетрясение в Адриатическом море ощутили даже в Риме

Сегодня, 27 марта, в Адриатическом море произошло землетрясение.

Эпицентр находился на глубине пять километров в 50 километрах к северу от побережья итальянский провинции Фоджа, сообщает РИА Новости. Магнитуда землетрясения составила 5,6.

Сейсмическая волна дошла до Неаполя, Салерно и Казерту. Отзвуки землетрясения почувствовали жители северных окраин Рима. Между тем, сообщений о разрушениях не поступало. (фото faktoved.ru)