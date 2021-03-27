Архитектурную подсветку зданий отключат сегодня в Петрозаводске

Подсветку фасадов зданий в столице Карелии сегодня отключат на один час. Петрозаводск присоединится к международной акции «Час Земли». 27 марта с 20:30 до 21:30 фонари архитектурной подсветки не будут гореть на нескольких зданиях на проспектах Карла Маркса и Ленина, а также на администрации города.

В пресс-службе мэрии рассказали, что предложения присоединиться к экологической акции были разосланы также городским застройщикам. Присоединиться к международному флешмобу может любой желающий. Для этого достаточно отключить в своих домах световые приборы на 60 минут.

Накануне мы сообщали, что международное событие поддержат и карельские железнодорожники. На один час железнодорожники выключат часть бытовых электроприборов, которые не влияют на перевозочный процесс, дополнительное освещение внутри и снаружи административных зданий. Также отключат архитектурно-художественную подсветку части вокзальных комплексов, в том числе в Петрозаводске. (фото Сергей Юдин, ИА «Республика»)