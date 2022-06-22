«Зебру» рисуют на пешеходных переходах в центре Петрозаводска

Новую разметку наносят на пешеходных переходах карельской столицы. Маркировку выполняют холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками, а также спрей-пластиком.

Часть разметки восстановили на пересечениях улиц Куйбышева и Титова, Антикайнена и Горького, Пушкинской и проспекта Ленина, на Лососинском шоссе на Древлянке и улице Правды. Работы ведутся в рамках нацпроекта.

Подрядчик в этом году покроет разметкой 18 тысяч квадратных метров асфальта. В первую очередь разметку наносят на пешеходные переходы возле образовательных учреждений.

Особое внимание уделяют дорогам, которые отремонтируют в этом году. Также подрядчик должен восстановить стершуюся разметку по гарантии. Все работы должны завершить осенью. (фото пресс-центр администрации города)