Здоровых мужчин приглашают на службу в транспортную полицию

Петрозаводский линейный отдел МВД РФ на транспорте ждет на службу мужчин до 35 лет. Приглашают тех, кто отслужил в армии, имеет среднее образование и годен по состоянию здоровья.

Также нужны подходящие личные и деловые качества, физическая подготовка для выполнения обязанностей полицейского патрульно-постовой службы.

Кандидаты могут обращаться в отдел кадров Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте по адресу: г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, 4. Телефон для справок: 8 (8142) 79-38-93, 8 (8142) 79-38-06. // фото: www.istockphoto.com