09 февраля 2023, 21:29
Боевые награды участникам СВО вручил глава Карелии
Медали получили военнослужащие Вадим Петров и Александр Анашкин
Участвовавшим в спецоперации военнослужащим из Карелии вручил сегодня медали Артур Парфенчиков. Боевые награды из его рук получили Вадим Петров и Александр Анашкин, рассказал глава региона.
- Немногословные, но самоотверженные и мужественные. Вот такие они, наши герои-земляки,
- сказал он.
Вадим Петров был тяжело ранен, когда рисковал жизнью, эвакуируя раненых и погибших. Он подорвался на мине, однако остался жив. Бойца наградили медалью «За отвагу».
Александр Анашкин ушел в зону СВО в марте минувшего года. Он служил в артиллерии, неоднократно выводил технику своего подразделения из-под огня. Он получил медаль Жукова. // фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте