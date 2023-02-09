Боевые награды участникам СВО вручил глава Карелии

Участвовавшим в спецоперации военнослужащим из Карелии вручил сегодня медали Артур Парфенчиков. Боевые награды из его рук получили Вадим Петров и Александр Анашкин, рассказал глава региона.

- Немногословные, но самоотверженные и мужественные. Вот такие они, наши герои-земляки,

- сказал он.

Вадим Петров был тяжело ранен, когда рисковал жизнью, эвакуируя раненых и погибших. Он подорвался на мине, однако остался жив. Бойца наградили медалью «За отвагу».

Александр Анашкин ушел в зону СВО в марте минувшего года. Он служил в артиллерии, неоднократно выводил технику своего подразделения из-под огня. Он получил медаль Жукова. // фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте