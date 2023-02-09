Жителей Карелии научат составлять родословную

Генеалогическое общество Карелии, Центр генеалогии и истории семей ПетрГУ объявляют набор слушателей - геронтоволонтеров на бесплатные четырехдневные курсы, которые пройдут в ПетрГУ.

«Приглашаем всех, кому интересны вопросы генеалогии и истории семей, кто, возможно, впервые задумался о значимости родословия, истории фамилии и рода, о забытых именах своих предков, о ценности сохранения семейных традиций и вопросов передачи детям и внукам знаний о своих корнях»,

— сообщает паблик «Генеалогическое общество Карелии (ГОК)».

Лекторами выступят историки, генеалоги, знатоки родословных изысканий из числа членов Генеалогического общества Карелии. По окончании курсов школы слушатели получат именные сертификаты».

Школа «Азы генеалогии» будет работать с 27 февраля по 2 марта 2023 года, ежедневно. // фото unsplash.com