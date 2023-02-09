Площадку под строительство жилых домов обустроят в селе Верховье

Площадку для компактного жилищного строительства подготовят в текущем году в селе Верховье. Об этом сообщили на посвященном развитию Олонецкого района онлайн-совещании.

Планируют сформировать 29 земельных участков, их выделят занятым в сфере сельхозпроизводства, медицинским работникам и сельским учителям. Объект должны сдать до 1 октября, такое условие поставил Минсельхоз России.

Ранее федеральное ведомство уже выделяло региону 23 миллиона рублей, теперь добавили еще 81 миллион.

При этом проектно-сметная документация на объект в 2019 году стоила 106 миллионов рублей. Недостающие деньги можно будет выделить из республиканского фонда дорожного строительства, отметил глава Карелии Артур Парфенчиков. // фото: mastersenaiper/pixabay.com