Завтра в Петрозаводске открывается выставка моделей военной техники

3 сентября в музейно-выставочном комплексе «Полёт» на базе Дома творчества детей и юношества №2 проводится выставка работ детей, обучающихся в секции «Стендовый моделизм», сообщает администрация города.

Экспозиция подготовлена ко Дню окончания Второй мировой войны и представлена в рамках Детского фестиваля моделей военной техники.

Модели танков и самолётов, представленные в реальной исторической окраске, с имитацией следов эксплуатации и боевых повреждений, позволяют получить наглядное представление о военной технике стран-участниц Второй мировой войны.

В день проведения выставки Музейно-выставочный комплекс «Полёт» (ул. Островского, 26) работает с 10 до 17 часов. Вход и экскурсионное обслуживание бесплатные.

Обращаем внимание, что в связи с организацией противоэпидемиологических мероприятий одновременно в помещении выставки могут находиться не более восьми человек.

