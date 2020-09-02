Подсветка украсила два дома в центре Петрозаводска

С 1 сентября архитектурная подсветка начала работать на двух домах в центре Петрозаводска, сообщает пресс-центр мэрии города.



Подсвечены дома №37 и №38 по проспекту Ленина.

После ремонта фасадов подрядная организация установила по 50 ламп на каждое здание. Фонари зажигаются одновременно с уличным освещением. В сентябре архитектурную подсветку установят также на дома №12, 14 и 20 по проспекту Карла Маркса»,

- сообщает горадминистрация.

Сейчас ведется ремонт фасадов указанных зданий.

В мэрии также напоминают, что всего будут отремонтированы фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска. Работы на 15 объектах уже завершены.