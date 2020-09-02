02 сентября 2020, 09:56
Подсветка украсила два дома в центре Петрозаводска
В текущем месяце вечернее освещение появится еще на трех домах
С 1 сентября архитектурная подсветка начала работать на двух домах в центре Петрозаводска, сообщает пресс-центр мэрии города.
Подсвечены дома №37 и №38 по проспекту Ленина.
После ремонта фасадов подрядная организация установила по 50 ламп на каждое здание. Фонари зажигаются одновременно с уличным освещением. В сентябре архитектурную подсветку установят также на дома №12, 14 и 20 по проспекту Карла Маркса»,
- сообщает горадминистрация.
Сейчас ведется ремонт фасадов указанных зданий.
В мэрии также напоминают, что всего будут отремонтированы фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска. Работы на 15 объектах уже завершены.