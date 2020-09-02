02 сентября 2020, 09:32
Общество

Станция переливания информирует об острой нехватке крови двух групп

Доноров убедительно просят сдать кровь

Станция переливания крови в Петрозаводске остро нуждается в крови двух групп, сообщает профильный паблик станции в соцсетях.

«Уважаемые доноры! Станция переливания крови остро нуждается в донорах крови О(I) Rh (+/-), A (II) Rh (+/-).
Доноров данной группы крови просим в ближайшие рабочие дни посетить станцию переливания крови»,

- сообщается в посте.

Прием доноров с 8-13 в рабочие дни по адресу: Петрозаводск ул. Пирогова д.4А.

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Метки: 
кровь
донор
станция переливания крови
дефицит крови
Петрозаводск
Карелия