02 сентября 2020, 09:32
Станция переливания информирует об острой нехватке крови двух групп
Доноров убедительно просят сдать кровь
Станция переливания крови в Петрозаводске остро нуждается в крови двух групп, сообщает профильный паблик станции в соцсетях.
«Уважаемые доноры! Станция переливания крови остро нуждается в донорах крови О(I) Rh (+/-), A (II) Rh (+/-).
Доноров данной группы крови просим в ближайшие рабочие дни посетить станцию переливания крови»,
- сообщается в посте.
Прием доноров с 8-13 в рабочие дни по адресу: Петрозаводск ул. Пирогова д.4А.