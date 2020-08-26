26 августа 2020, 15:35
Общество

Завтра в Петрозаводске на улице «Правды» не будет работать светофор

Временные неудобства для водителей транспортных средств связаны с ремонтными работами на электросетях

27 августа с 9.00 до 13.00 будет произведено отключение светофорного объекта, регулирующего автомобильное движение на пересечении улиц «Правды», Калинина, Ключевского шоссе и Лыжной, сообщает администрация города.

Временное отключение вызвано необходимостью выполнить неотложный ремонт трансформатора.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

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улица Правды
Ключевское шоссе
улица Лыжная
улица Калинина