Уровень бактерий кишечной палочки на пляже «Пески» превышен в 100 раз

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на стихийных пляжах в Петрозаводске остается напряженной, сообщает Роспотребнадзор по РК.

Пробы почвы и воды были в очередной раз отобраны в августе 2020 год в местах отдыха у воды в м. Пески, на р. Лососинка (ул. Правды – наб. Гюллинга).

Мест отдыха «Пески». Проба воды соответствовала требованиям по санитарно-химическим и паразитологическим показателям и не соответствовала санитарным нормам по микробиологическим показателям. Величина ОКБ (общие колиформные бактерии) превысила допустимое значение в 1,2 раза, ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) – в 6,2 раза.

Проба почвы, отобранная из мест отдыха у воды м. Пески, соответствовала требованиям санитарного законодательства по паразитологическим показателям, уровню содержания цинка, кадмия, свинца, меди и бензапирена. По индексу БГКП (бактерии группы кишечной палочки) и индексу энтерококков проба почвы не соответствовала обязательным требованиям, допустимый уровень был превышен в 100 раз.

Место отдыха у воды в районе ул. Московская. Вода соответствовала требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по санитарно-химическим и паразитологическим показателям. По микробиологическим показателям проба воды не соответствовала требованиям. Величина допустимого уровня по показателю колифаги была превышена в 2,6 раза, по показателю ТКБ – в 2,3 раза.

Проба почвы соответствовала требованиям санитарного законодательства по паразитологическим показателям, уровню содержания цинка, кадмия, свинца, меди и бензапирена. По микробиологическим показателям – индексу БГКП проба не соответствовала требованиям, допустимый уровень был превышен в 10 раз.

Мест отдыха у воды на р. Лососинка (ул. Правды – наб. Гюллинга). Вода соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям по паразитологическим показателям. Уровень содержания железа в отобранной пробе превышал допустимое значение, вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водоемов республики. По микробиологическим показателям проба воды не соответствовала обязательным требованиям. Допустимое значение по показателю колифаги было превышено в 35 раз, по показателю ОКБ – в 480 раз, ТКБ – в 700 раз.

Проба почвы соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям по паразитологическим показателям, уровню содержания цинка, кадмия, свинца, меди и бензапирена. По микробиологическим показателям проба почвы не соответствовала требованиям. Индекс БГКП превысил допустимое значение в 100 раз, индекс энтерококков – в 1000 раз.

Ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор выяснил, что места отдыха у воды в местечке Лососинное, а также в поселке городского типа Пряжа, ул. Советская, 5, и в поселке Эссойла («Большой пляж», 4 км от п. Эссойла в сторону г. Петрозаводск) опасны для здоровья, а в воде и на почве в Сайнаволоке и в Каменном карьере в Петрозаводске бактерий и паразитов нет.

Пробы почвы и воды сотрудниками Роспотребнадзора также были взяты в Сортавале у залива Ляппяярви Ладожского озера в районе школы гребли и детской площадки у МЦ «Сердоболь». Выяснилось, что пробы почвы соответствуют нормам, чего не скажешь о воде.