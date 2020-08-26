В Минздраве показали, как будут выглядеть петрозаводские поликлиники

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что в онкологический диспансер поступили два высокотехнологичных микроскопа и сканер микропрепаратов. Сканер – первый и единственный в Карелии, он уже позволил провести консультацию с коллегами из России по сложному случаю саркомы.



Кроме того, Михаил Охлопков рассказал о том, как изменятся поликлиники Петрозаводска и прилегающие к ним территории.

«Из республиканского бюджета на эти цели за год направлено более 87 млн рублей, что позволит провести ремонт дорог и тротуаров у 15 учреждений здравоохранения.

Территории городской поликлиники № 1 на Древлянке и филиала городской детской поликлиники № 1 на Октябрьском проспекте будут благоустроены в 2021 году за счёт средств федерального бюджета. Проекты реконструкции одобрены жителями Карелии в рейтинговом голосовании и предусматривают устройство парковок, тротуаров, газонов и пешеходных дорожек, посадку зелёных насаждений»,

- сообщил Охлопков.