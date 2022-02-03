Завтра в Карелии похолодает до минус 29

Завтра, 4 февраля, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -20, -22°C, днем -12, -14°C. Атмосферное давление будет мало меняться, вечером слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, южный слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -19, -24°C, местами до -29°С, днем -10, -15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -11-14, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -10-12, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -9-12, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото Instagram/van_urbanpix