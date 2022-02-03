Сегодня в Карелии пройдут небольшие снегопады

Сегодня, 3 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха -9, -11°C. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха -8, -13°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -10-11, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -8-9, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -9-11, пасмурно, без осадков.

Ожидается умеренная геомагнитная буря. Фото pixabay.com/JordanHoliday