В четверг в Карелии похолодает до минус 22

Завтра, 3 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -13, -15°C, днем -9, -11°C. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -12, -17°С, местами до -22°С, днем -8, -13°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -10-11, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -8-9, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -9-11, пасмурно, без осадков.

Ожидается умеренная геомагнитная буря. Фото pixabay.com/Myriams-Fotos