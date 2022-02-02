Вильфанд назвал сроки прихода весны в Россию

1 марта вовсе не означает начало весны. Об этом в беседе с Ura.ru. заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам эксперта, весна придет в Москву и на юг Урала в третьей декаде марта. В это время ожидается плюсовая температура, начнет сходить снег.

По словам метеоролога, в умеренных широтах европейской России, на 55, 56 параллели северного полушария, в первой декаде марта ожидается максимальная высота сугробов.

«Это по климату, но год на год не приходится. На Урале то же самое. Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже. В разных регионах по-разному»,

- сказал Вильфанд.

В южных территориях наступление календарной весны может совпадать с реальной. Например, в Индии и Италии в начале марта появляются цветы и зеленеет трава.

«До весны еще далеко, и целый ряд факторов будет определять, какой она станет», - отметил специалист. По его словам, только в третьей декаде февраля получится определить, будет ли весна в России ранней. Метеоролог допустил, что на юге России могут наблюдаться краткосрочные периоды потепления, так называемые февральские окна. (фото pixabay.com, sunflair)