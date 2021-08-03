В Петрозаводске завершился прием заявок на благоустройство дворов в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего с учетом прошлых лет на рассмотрение комиссии представят около 250 заявок. Поступившие в этом году заявки проверят до конца августа, а до 10 сентября планируется определить перечень территорий на ремонт в 2022 году. Список включит в себя 35 дворов. Поданные после 1 августа заявки рассмотрят уже на 2023 год.

Сейчас благоустройство дворов в столице Карелии идет полным ходом. Работы завершены в 2021 году на 16 объектах. Всего планируется благоустроить 35 дворовых территорий. Во дворах укладывают асфальт, оборудуют освещение, устанавливают скамейки и урны. Фото мэрии Петрозаводска