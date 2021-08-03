03 августа 2021, 12:41
Власти сообщили, что лесных пожаров в Карелии больше нет
В республике в этом сезоне полыхали 297 природных пожаров, 3 августа ликвидировали последние
На данный момент действующих лесных пожаров на территории Карелии нет. По данным Минприроды республики, последние возгорания в Суоярвском и Пряжинском районах потушили.
С этими пожарами удалось справиться во вторник, 3 августа. Их было три, все большие. Общая площадь возгораний составляла 9023 гектаров.
Всего в Карелии с начала сезона действовали 297 лесных пожара. Они охватили площадь 20,4 тысячи гектара. // Фото: Минприроды Карелии