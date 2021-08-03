Свои профессиональные навыки подтвердили почти 200 врачей Карелии

К осуществлению медицинской деятельности допустили еще 188 специалистов. Их компетентность оценили в аккредитационно-симуляционном центре при Медицинском институте ПетрГУ, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его данным, допуск получили 32 врача-специалиста. Это анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, неврологи, оториноларингологи, психиатры, пульмонологи, рентгенологи, терапевты, травматологи и ортопеды, ультразвуковые диагносты.

Участковыми врачами, то есть педиатрами и терапевтами, разрешили работать 156 специалистам.

Михаил Охлопков поблагодарил представителей Медицинского совета, которые ответственно и добросовестно работали в составе аккредитационной комиссии. Он подчеркнул, что 88 специалистов трудились на общественных началах. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте