На трассе «Кола» устраивают продольную шумовую дорожную полосу

На участке трассы «Кола» в районе 292-313 километров в Олонецком районе республики обустраивают продольные шумовые полосы. Они помогают водителям определять контакт с трассой не только визуально, но и на слух, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Ранее в Карелии на дороги наносили только поперечные шумовые полосы. Их обустраивали перед нерегулируемыми пешеходными переходами, примыканиями и пересечениями.

Продольные шумовые полосы выполняют методом фрезерования асфальтобетонного покрытия.

По словам специалистов, они наиболее эффективны ввиду долговечности. Ширина фрезерованных фрагментов - 20-40, длина 10-20 сантиметров, глубина - около сантиметра, они расположены за пределами полос движения на расстоянии сантиметра от линии горизонтальной разметки на краевой укрепительной полоске.

Фрезеровка не затрагивает участки съездов с трассы и те участки, где установлен бортовой камень.

Как показывает опыт скандинавских стран и Финляндии, применение шумовых полос позволяет снизить количество непреднамеренных съездов с полосы, особенно в темное время суток. // Фото: Упрдор Кола