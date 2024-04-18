Завершено тестирование на образовательную программу «Время героев»

В России завершилось тестирование на образовательную программу «Время героев» для участников и ветеранов СВО. Об этом стало известно из интервью руководителя блока оценочных мероприятий программы Павла Безручко порталу ВремяГероев.рф.

«Тестирование завершилось, оно прошло успешно. Из тех участников, которые были допущены, тестирование завершили около 80%. Это отличный показатель, который свидетельствует о высокой мотивации и подготовленности участников», – резюмировал Павел Безручко.

В пик тестирования его одновременно проходили 2 900 человек, а за первые сутки этот этап завершила почти половина участников – 48%. Информацию об итогах все участники узнают 20 мая в личных кабинетах.

«Есть некоторые наблюдения, которыми я могу поделиться. Это особенный проект, существенно отличающийся от привычных кадровых конкурсов и образовательных программ. Во-первых, это президентская программа. Она инициирована лично Владимиром Владимировичем Путиным, что накладывает дополнительную ответственность на организаторов, в том числе и на блок оценки. Второе – в нынешней программе это действующие и бывшие участники СВО, принимавшие участие в ожесточенных боевых действиях, это настоящие герои. Поэтому я и мои коллеги с интересом ждем, что покажет тестирование»,

– подчеркнул Безручко.

Также, по словам спикера, методы оценки, используемые на кадровых конкурсах АНО «Россия – страна возможностей», проверены временем и отлично зарекомендовали себя. Оценка лишена фактора субъективности.

«Фактор субъективности там если не полностью исключен, то сведен к абсолютному минимуму. Мы такие обсуждения с экспертным сообществом проводим регулярно. Все заинтересованные стороны едины во мнении: оценка и отбор проводятся абсолютно беспристрастно, объективно и прозрачно».

Отметим, ранее итоги регистрации подвел генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. По его словам, на передовой находится много кандидатов, которые соответствуют всем требованиям, но по объективным причинам не имеют технической возможности зарегистрироваться на программу. Для таких бойцов будут открыты постоянно действующие пункты оценки.

Напомним, идею создания программы «Время героев» в ходе послания Федеральному Собранию озвучил Президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщал, что программа «Время героев» будет реализована на базе мастерской «Сенеж» со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС для участников или ветеранов СВО. // фото: kremlin.ru