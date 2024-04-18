Названы самые высокооплачиваемые российские исполнители

Критик Евгений Бабичев назвал имена самых высокооплачиваемых исполнителей России. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Как отметил эксперт, в лидерах списка находятся Полина Гагарина, Shaman, Филипп Киркоров и Анна Asti. Последним не помешало продолжать зарабатывать даже участие в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.

«Гагарина, Shaman, а вместе с ними и Анна Asti зарабатывают порядка 6-8 миллионов за мероприятие. Zivert до недавнего времени тоже получала около шести миллионов. Но я не исключаю, что в будущем эта цена будет расти в связи с этой нынешней паузой», - сказал Бабичев. // Фото: unsplash.com / Bruno Cerveral