Молодого мужчину убили из-за места на парковке в Москве

В Москве конфликт на парковке завершился убийством молодого мужчины. Об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 17 апреля около жилого дома на улице Краснодарской. Из-за парковочного места поругались 22-летний и 25-летний мужчины. В процессе ссоры более молодой водитель достал нож и несколько раз ударил им своего оппонента. Тот был доставлен в больницу, где скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ведется следствие. // Фото прокуратуры Москвы