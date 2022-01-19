Застройщик рассказал, каким будет новый клубный дом «Речка».

В самом сердце города идет активное строительство клубного дома «Речка». Застройщик - девелоперская компания «Охта Групп» из Петербурга. Месторасположение дома в полном смысле уникальное Он будет расположен всего в ста метрах от реки, в окружении парков. Исторически главные площади Петрозаводска, стадионы, театры находятся в прямой видимости..

Компания «Охта Групп» получила известность в Карелии после реализации популярного амбициозного проекта в центре Петрозаводска. Жилой комплекс «Александровский» - пример продуманной инфраструктуры, привлекательных зон отдыха для детей. Славится он еще и своими добрыми семейными праздниками. Уже несколько лет жители комплекса делятся своими позитивными отзывами о жизни в доме девелопера «Охта Групп». Ровно год назад, когда был сдан последний корпус ЖК «Александровский», спрос заметно превысил предложение. Поэтому новый проект - клубный дом «Речка» - ждали и многие петрозаводчане, и те, кто решил переехать в наш город.





Руководитель отдела продаж клубного дома «Речка» Анна Филатова рассказала, каким будет новый клубный дом:

Давно в прошлом осталось представление о клубном доме как об исключительно элитном проекте с запредельными ценами. Сейчас клубность подразумевает, скорее, безопасность и приватность территории и общность соседей.

Клубный дом «Речка» - это уникальный оазис в центре города с чистым воздухом, речной прохладой, удаленностью от городских магистралей и близостью к самым интересным местам Петрозаводска. Концепция нового, уникального для города проекта, заключается в его неповторимом стиле и месторасположении: дом разместится прямо на берегу реки, напротив центрального парка города.

По словам Анны, уникальность проекта прослеживается и в архитектуре: дом включает в себя 8 пятиэтажных одноподъездных секций. Несмотря на небольшую этажность, для комфорта жильцов в доме будут установлены лифты.



Исключительное месторасположение, обилие детских и спортивных площадок, музеев, театров, клубов, выставочных залов в непосредственной близости от дома, свой выход к реке с благоустроенной набережной, прекрасные видовые характеристики, современное наполнение внутреннего двора по авторскому проекту от архитектурного бюро Санкт-Петербурга, крышная газовая котельная, просторная парковка, продуманные до мелочей эргономичные планировки, увеличенные оконные проемы, кладовые – и это еще не все преимущества жизни в клубном доме на берегу реки,

- рассказала Анна Филатова.

«Охта Групп» планирует и дальше качественно развивать проект освоения территории бывшего ОТЗ в Петрозаводске. Уже сейчас идет проектирование новых очередей строительства.

Подробную информацию можно получить в отделе продаж клубного дома «Речка» по адресу: г. Петрозаводск, пл. Литейная, д.3, офис 1, и по телефону: (8142) 33-22-44.

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