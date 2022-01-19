19 января 2022, 12:53
Воду для освящения доставили к трем храмам Петрозаводска
Сегодня, в праздник Крещения Господня, АО «ПКС-Водоканал» обеспечил водой три храма города.
Фото- и видеоматериалы представлены в официальной группе «РКС-Петрозаводск» социальной сети «ВКонта
Если вы не успели набрать святой воды утром, сделать это можно сегодня в течение дня. Машины АО «ПКС-Водоканал» будут у храмов до позднего вечера.
Водовозки будут стоять у храма Великомученицы Екатерины на улице Вольной, Крестовоздвиженского собора на Волховской улице, а также у храма в честь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона на улице Сыктывкарской.
За качество воды петрозаводчанам беспокоиться не стоит – вода питьевая, соответствует всем нормам СанПин.
Напоминаем, что сегодня подвоз воды по графику не осуществляется. А завтра, 20 января, расписание следующее:
8.00 – Старая Кукковка
10.00 и 12.00 – Крестовоздвиженский собор
12.00 – СКЗ и Томицы
13.00 – п. Соломенное
15.00 – д/с №80 в п. Соломенном