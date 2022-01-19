Воду для освящения доставили к трем храмам Петрозаводска

Если вы не успели набрать святой воды утром, сделать это можно сегодня в течение дня. Машины АО «ПКС-Водоканал» будут у храмов до позднего вечера.

Водовозки будут стоять у храма Великомученицы Екатерины на улице Вольной, Крестовоздвиженского собора на Волховской улице, а также у храма в честь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона на улице Сыктывкарской.

За качество воды петрозаводчанам беспокоиться не стоит – вода питьевая, соответствует всем нормам СанПин.

Напоминаем, что сегодня подвоз воды по графику не осуществляется. А завтра, 20 января, расписание следующее:

8.00 – Старая Кукковка

10.00 и 12.00 – Крестовоздвиженский собор

12.00 – СКЗ и Томицы

13.00 – п. Соломенное

15.00 – д/с №80 в п. Соломенном