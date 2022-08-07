Зарезавший знакомого петрозаводчанин предстанет перед судом

От шести до 15 лет лишения свободы грозит 52-летнему жителью карельской столицы, обвиняемому по статье 105 УК РФ за убийство мужчины. Расследование уголовного дела завершено, материалы отправлены в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления.

Происшествие произошло вечером 15 мая. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему ножом удары в грудь и в лицо. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«По ходатайству следователя судом в отношении ранее судимого за имущественные преступления обвиняемого была избрана мера пресечения – заключения под стражу. В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, материалы уголовного дела направлены в суд»,

- сообщили в ведомстве. Фото: pxhere.