В жуткой аварии в Карелии пострадала семья из Ленинградской области

Сигнал о ДТП, произошедшего на подъезде к поселку Хелюля, поступил вчера вечером на станцию скорой помощи Сортавальской ЦРБ. В столкновении легкового автомобиля со стоящим лесовозом пострадал семья с ребенком Из Ленинградской области.

Пострадавших трое, в том числе ребенок 2007 года рождения. Сейчас им оказывают помощь в Сортавальской ЦРБ, сообщил глава минздрава республики Михаил Охлопков.

«У ребенка переломы бедра и голеней. У отца – перелом бедра, обеих костей голеней, у матери - тупая травма живота, перелом позвоночника. За их жизнь врачи борются в ИТАРе. Среди специалистов – врач-реаниматолог Игорь Владимирович Хван с 30-летним опытом»,

- прокомментировал министр. Фото: vk.com/mihailohlopkov.