Зараженный опасными сорняками подсолнечник привезли в Петрозаводск

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Петрозаводске две партии зараженного подсолнечника. Семена привезли из Краснодарского края и продавали оптом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с обычными семечками нашли семена амброзии трехраздельной. Это опасный сорняк, который очень быстро распространяется.

Его сложно вывести, он занимает большие площади. Может вызывать аллергию и даже астму у людей и заражать другие растения болезнями. Подобные карантинные растения нужно уничтожать. // Фото: AllNikArt/pixabay.com