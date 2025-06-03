Запуганный житель Карелии отдал злодеям свои накопления

В полицию обратился 57-летний мужчина из Сортавалы. Он рассказал, что стал жертвой дистанционных мошенников и лишился своих денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонил некий сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что его деньги в опасности. Якобы их переводили на счета злоумышленников, и из-за этого мужчину могли посчитать соучастником преступления.

Запуганный горожанин последовал рекомендациям и перевел на некий безопасный счет больше 984 тысяч рублей. После этого он понял, что его обманули.

По заявлению потерпевшего проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося. © «Петрозаводск говорит»