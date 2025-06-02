02 июня 2025, 15:10
Происшествия

Массовая жесткая авария в Сортавале попала на видео

Четыре автомобиля столкнулись в столице северного Приладожья и заблокировали важную магистраль
Массовое ДТП в Сортавале
Фото администрации Сортавальского округа, видео CityLink

Сегодня в 14:46 в Сортавале произошла массовая авария на улице Карельской, у моста. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, двигавшийся по улице Карельской, врезается в машину, выполнявшую поворот, после чего его отбрасывает на еще два автомобиля. Есть основания полагать, что машина могла уходить от полицейской погони, поскольку через пару секунд в кадре появляется полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками.

По информации администрации Сортавальского округа, в аварии никто не пострадал. Движение по мосту оказалось заблокировано. © «Петрозаводск говорит»

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