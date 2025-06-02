02 июня 2025, 15:10
Лакокрасочный завод горит в Ленинградской области
На данный момент на территории завода уже сгорели пять легковых автомобилей
фото: скриншот с видео
Пять легковушек сгорели на территории лакокрасочного завода «Пигмент». На данный момент огонь охватил металлический ангар. Об этом пишет издание «Фонтанка».
«На момент прибытия подразделений Леноблпожспас горит металлический ангар. Сгорели 5 легковых автомобилей, есть угроза двум рядом стоящим ангарам. Ранг пожара повышен до № 2»,
— рассказали в спасательной службе.
В МЧС России сообщили, что пожар распространился на 800 квадратных метров. К борьбе с огнем привлечено 40 спасателей и 10 единиц техники.
«Пигмент» занимается созданием и выпуском краски, полимерной смолы и других лакокрасочных изделий. © «Петрозаводск говорит»