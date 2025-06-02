Лакокрасочный завод горит в Ленинградской области

Пять легковушек сгорели на территории лакокрасочного завода «Пигмент». На данный момент огонь охватил металлический ангар. Об этом пишет издание «Фонтанка».

«На момент прибытия подразделений Леноблпожспас горит металлический ангар. Сгорели 5 легковых автомобилей, есть угроза двум рядом стоящим ангарам. Ранг пожара повышен до № 2»,

— рассказали в спасательной службе.

В МЧС России сообщили, что пожар распространился на 800 квадратных метров. К борьбе с огнем привлечено 40 спасателей и 10 единиц техники.

«Пигмент» занимается созданием и выпуском краски, полимерной смолы и других лакокрасочных изделий. © «Петрозаводск говорит»