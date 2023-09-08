Зампред Сбера: портфель растет благодаря жилью, металлургии, нефтегазу

Анатолий Попов сообщил, что корпоративный кредитный портфель с начала года (за 7 месяцев по РСБУ - ИФ) увеличился на 15% (без учета валютной переоценки - на 9,3%):

Главные драйверы прироста портфеля все те же самые - это, в первую очередь, жилая недвижимость, металлургия и нефтегаз. У нас в портфеле появились новые долгосрочные проекты. Кроме того, мы помогаем клиентам в заполнении освободившихся рыночных ниш в связи с уходом иностранных игроков с российского рынка.

По словам Попова, кредитование девелоперов жилья - это самая крупная отрасль в Сбербанке. Доля проектов, которые Сбербанк финансирует, по-прежнему больше половины, 56%. Сейчас уже механизм эскроу полностью работает. В 2022 году портфель вырос о в 1,7 раза. Активность застройщиков сохраняется, этому помогают и программы стимулирования, льготная ипотека. За семь месяцев 2023 года заключено более одной тысячи новых договоров с лимитом кредитования 1,6 трлн рублей. Стоимость привлечения кредитных ресурсов влияет на заинтересованность застройщиков в реализации проектов и на девелоперскую отрасль в целом. Застройщики стараются прогнозировать стоимость кредитов и за счет баланса выборки кредита и накоплений на эскроу оптимизируют процентную нагрузку на проекты. Все большую популярность набирает механизм комплексного развития территорий.

По отрасли АПК Попов сообщил, что портфель АПК за первое полугодие увеличился на 4% и достиг 1,9 трлн рублей: «Льготные кредиты выросли на 2,5% и составили 900 млрд рублей. То есть, если брать портфель, то 900 млрд рублей - это льготные кредиты, и один триллион - это кредиты без использования льгот. Сложно давать прогнозы сейчас. Очевидно, отрасль достигла определенного баланса. По основным направлениям внутренний спрос закрыт отечественным производством. Наверное, какой-то большой рост вряд ли будет происходить. Темпы роста будут умеренные, на более-менее стабильном уровне. Впереди большая тема, если к АПК относить рыбную отрасль. Это крабовые аукционы в первых числах октября. Мы видим большой интерес потенциальных участников. Общая сумма разыгранных лотов может превысить 300 млрд рублей. Если сельское хозяйство - умеренный рост, то здесь будет серьезное движение».