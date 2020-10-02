Замдиректора музея «Кижи» вышла в суперфинал шоу «Голос 60+»

Сегодня, 2 октября, петрозаводчанка, заместитель директора музея «Кижи» Ирина Аникина, успешно прошедшая слепые прослушивания на шоу Первого канала «Голос 60+», вновь покорила жюри и телезрителей своим голосом.

В финале музыкального шоу Ирина Аникина выступила в команде эстрадной певицы Елены Ваенги. Соперником жительницы Карелии был вокалист Вячеслав Ольховский. По словам наставницы, Аникина обладает душевностью, внутренней харизмой.

Петрозаводчанка исполнила песню «Колыбельная сыну», которую очень нежно в свое время исполняла Анна Герман. Ольховский спел «Дивлюсь я на небо». Фрагмент выступления петрозаводчанки опубликован в официальной группе шоу в соцсети.

По правилам музыкального состязания, которые в самом начале выпуска озвучил бессменный ведущий Дмитрий Нагиев, участников, которые проходят в суперфинал, определяют не наставники, а зрители в ходе смс-голосования.

Перед тем, как стали известны результаты зрительского голосования, Ваенга отметила, что ее подопечные сделали все и даже больше, о чем она их просила. Певица поблагодарила Аникину и Ольховского за душевность.

В результате за Аникину проголосовали 56,6%, за Ольховского - 43,4%.

В суперфинал прошли четыре исполнителя – Петр Таренков из команды Льва Лещенко, Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители, из команды Елены Ваенги и Татьяна Шупеня из команды Гарика Сукачева.

Напомним, на слепых прослушиваниях к Ирине Аникиной обернулись Лев Лещенко и Елена Ваенга. Петрозаводчанка выбрала наставничество Елены Ваенги. Еще одно выступление петрозаводчанки на нокаутах - здесь.