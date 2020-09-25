Замдиректора музея «Кижи» вышла в финал шоу «Голос 60+»

Петрозаводчанка, заместитель директора музея «Кижи» Ирина Аникина, успешно прошедшая слепые прослушивания на шоу Первого канала «Голос 60+», сегодня вновь покорила жюри своим пением.

Наша участница – Ирина Аникина – выступила в команде певицы Елены Ваенги. Она исполнила песню «Очередь за счастьем». Пели все очень хорошо, но Ирина оказалась лучше. Елена Ваенга явно выделила ее из всех участников. Во время исполнения Аникина тронула до слез свою наставницу. Ее имя, как участницы финала конкурса, было названо первой из пятерых участников команды известной певицы.

Смотрим как она спела:

Вместе с Аникиной в финал из этой команды вышел Вячеслав Ольховский, исполнивший песню «Влюбленный солдат».

Сегодня в проекте «Голос 60+. Третий сезон» отбор производился среди групп, которые отобрали наставники. По условиям конкурса именно наставникам из выбранных ими участников пришлось отобрать лучших из лучших.

Финал конкурса «Голос 60+. Третий сезон» состоится 2 октября 2020 года. Посмотреть его можно по «Первому каналу» в 21:30. Продолжаем болеть за нашу Ирину Аникину!

Напомним, на слепых прослушиваниях к Ирине Аникиной обернулись Лев Лещенко и Елена Ваенга. Петрозаводчанка выбрала наставничество Елены Ваенги.