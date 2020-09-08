Петрозаводчанка рассказала о слепых прослушиваних на шоу «Голос»

Заместитель директора музея «Кижи» Ирина Аникина, успешно прошедшая 4 сентября слепые прослушивания на шоу «Голос.60+» и попавшая в команду Елены Ваенги, рассказала коллегам в видеосюжете о своих впечатлениях.

Ирина Аникина сказала, что выбор песни для прослушиваний был сложной историей.

- Это немного не моя песня, но я понимала, что она выигрышная и я ее оставила в репертуаре. Она сложная, должна исполняться более протяжно, лирично, спокойно, но мы были поставлены в такие рамки, что песня должны была звучать не более двух минут, поэтому и темп такой ускоренный и немного в другой аранжировке, - отметила Аникина.

Она также отметила огромное волнение. В первые минуты думала, как справиться и не забыть слова, потом думала о том, ну почему же никто не поворачивается. Но главным образом думала о том, что это такой особенный в плане возраста проект, что этот шанс может быть единственным в жизни.