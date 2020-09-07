Выяснили, что за таинственная дама танцевала в ночи на набережной

5 сентября портал «Петрозаводск говорит» опубликовал видео с танцующей в ночи на набережной Петрозаводска таинственной дамой. Женщина красиво двигалась под музыку в освещении лунной дорожки. Ролик оказался чрезвычайно популярен у читателей.

Мы разыскали танцующую леди. Ею оказалась петрозаводчанка Евгения Павлова. Она занимается популяризацией культуры русских цыган и испанского танца. Руководит коллективами испано-цыганского танца "Lа rosa De Los Vientos" и "Млечный путь", а также цыганским ансамблем "Паше ягори". Занималась организацией фестиваля «Фламенко над Онего», который должен был пройти весной и был отменен из-за пандемии.

Несколько раз в месяц летом Евгения выходит танцевать на набережную Онего. Для души и тренинга. Музыка у нее с собой, колонка слышна метров на 10-15.

- Реакция людей абсолютно разная: кто-то равнодушно проходит мимо, кто-то относится очень скептически, кому-то нравится, часто подходят, говорят, красиво, особенно, на фоне озера и неба. Заметила, что чаще зрителям нравятся мои импровизации, не знаю почему, возможно в них больше души.