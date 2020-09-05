Видео танцующей ночью на набережной дамы появилось в сети

Короткое, но красивое видео разместил в соцсетях петрозаводчанин Павел Звягинцев.

Женщина танцует на набережной Петрозаводска ночью 4 сентября. Ракурс выбран очень интересно, словно она танцует на лунной дорожке. Кто эта таинственная дама и прочие подробности автор видео не раскрывает.

Кстати, дневными танцами горожан не первый год продолжают радовать пара Саша и Маша. Подробней в нашем материале «ПАРА МОЛОДЫХ ПЕТРОЗАВОДЧАН ТАНЦУЕТ В РАЗНЫХ МЕСТАХ ГОРОДА (ВИДЕО)».