05 сентября 2020, 12:20
Культура

Новый арт-объект появился в одном из микрорайонов Петрозаводска

Медведь присел отдохнуть на лавочку у жилого дома

В начале сентября во дворе дома на Древлянке появился новый арт-объект.

«Медведь в городе! Зверь уже целый день сидит на скамье во дворе дома 28 по Лососинскому шоссе и пока не собирается её покидать»,

- сообщает петрозаводчанин Петр Кильцов.

Выглядит мишка вполне симпатично и остается только гадать, сколько он еще просидит на лавочке. К сожалению, есть у нас жители города, которые любят что-нибудь разрушить просто так или с выгодой.

Не так давно с Ключевой исчезла оригинальная велосипедистка, вероятно сдали в пункт приема металла.

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Метки: 
арт-объект
Карелия
Петрозаводск
Медведь
Древлянка