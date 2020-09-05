Новый арт-объект появился в одном из микрорайонов Петрозаводска

В начале сентября во дворе дома на Древлянке появился новый арт-объект.

«Медведь в городе! Зверь уже целый день сидит на скамье во дворе дома 28 по Лососинскому шоссе и пока не собирается её покидать»,

- сообщает петрозаводчанин Петр Кильцов.

Выглядит мишка вполне симпатично и остается только гадать, сколько он еще просидит на лавочке. К сожалению, есть у нас жители города, которые любят что-нибудь разрушить просто так или с выгодой.

Не так давно с Ключевой исчезла оригинальная велосипедистка, вероятно сдали в пункт приема металла.