14 августа 2020, 11:33
На Ключевой украли оригинальный арт-объект
Автор призывает воров одуматься, а остальных помочь с поиском
Оригинальную скульптуру велосипедистки украли с улицы Сегежской, сообщает паблик «Другой Петрозаводск».
Автор скульптуры, Константин Кочерин негодует:
«Человек, который забрал мою скульптуру, прошу вернуть на место. Думаю 300 р, которые ты получишь в металлоприёме, станут для тебя очень тяжёлыми деньгами».
Паблик призывает читателей, у которых есть знакомые в пунктах приема металлов, помочь вернуть скульптуру на место.
Напомним также, в Петрозаводске также появились четыре новых арт-объекта: художники разрисовали трансформаторные будки.