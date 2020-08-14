На Ключевой украли оригинальный арт-объект

Оригинальную скульптуру велосипедистки украли с улицы Сегежской, сообщает паблик «Другой Петрозаводск».

Автор скульптуры, Константин Кочерин негодует:

«Человек, который забрал мою скульптуру, прошу вернуть на место. Думаю 300 р, которые ты получишь в металлоприёме, станут для тебя очень тяжёлыми деньгами».

Паблик призывает читателей, у которых есть знакомые в пунктах приема металлов, помочь вернуть скульптуру на место.

Напомним также, в Петрозаводске также появились четыре новых арт-объекта: художники разрисовали трансформаторные будки.