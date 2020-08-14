14 августа 2020, 11:12
Пьяный петрозаводчанин, решив вспомнить былое увлечение, изрисовал дом
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вандализме из-за надписей, появившихся на фасаде в центре Петрозаводска
Петрозаводские полицейские установили автора надписей, появившихся на недавно окрашенном фасаде дома на проспекте Ленина.
«Художником» оказался 27-летний петрозаводчанин, в прошлом увлекавшийся граффити.
Стражам порядка молодой человек рассказал, что поздним вечером 3 августа в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой. В центре города он решил вспомнить былое и нанес надпись. Как мы рассказывали ранее, хотя на здание было нанесено антивандальное покрытие, но к тому моменту краска не успела высохнуть, теперь ее невозможно стереть.
В МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вандализме.