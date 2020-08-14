Администрация: найден злоумышленник, испортивший фонтанчик на Варкауса

Сегодня в Петрозаводске уже отремонтировано много территорий общественного отдыха, установлены новые арт-объекты, обновляются остановочные комплексы, произведен ремонт 45 фасадов.

И одновременно с этим мы узнаем о новых актах вандализма. Администрация города по всем фактам незамедлительно отрабатывает происшествия с правоохранительными органами.

По факту порчи фасада по Ленина, 25 по камерам видеонаблюдения устанавливаются личности виновников, и они обязательно понесут ответственность.

В тоннеле под железной дорогой по улице Фрунзе выломаны камеры наблюдения, но именно по ним (это были камеры высокого разрешения), органы сразу определили злоумышленников, и в данный момент идут следственные действия.

Ирина Мирошник призывает относиться к городскому имуществу в духе любви к родному городу.