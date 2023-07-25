Закрытый гараж ночью вспыхнул изнутри в Петрозаводске

За истекшие сутки на территории республики произошел всего один пожар - в Петрозаводске. Но он довольно странный, сообщил наш источник в экстренных службах.

Сообщение о возгорании в кирпичном гараже, расположенном в Егерском проезде, на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило в 02 часа 19 минут.

Пожарные расчеты прибыли к месту ЧП и вскрыли дверь. Они поняли, что горит обшивка смотровой ямы. Огонь быстро потушили, повреждены только доски в смотровой яме.

Теперь специалистам предстоит выяснить не только причину пожара, но и установить владельца гаража. // фото: ripato/ freepik.com