25 июля 2023, 07:51
Ребенок в Карелии на днях заразился энцефалитом из-за укуса клеща
Статистика Роспотребнадзора за прошлую неделю по укусам клещей
За прошлую неделю в Карелии зафиксировали 86 укусов клещей. Данные за период 17 – 23 июля опубликовал Роспотребнадзор.
Из 86 обратившихся к врачам 22 – это дети, один ребенок после укуса заразился энцефалитом.
Всего этой опасной инфекцией заразились 14 человек, а еще у девяти выявили клещевой боррелиоз.
Клещевым энцефалитом заразились за этот сезон трое детей, а один ребенок – боррелиозом. // фото: erik-karits-2093459/ freepik.com