Ребенок в Карелии на днях заразился энцефалитом из-за укуса клеща

За прошлую неделю в Карелии зафиксировали 86 укусов клещей. Данные за период 17 – 23 июля опубликовал Роспотребнадзор.

Из 86 обратившихся к врачам 22 – это дети, один ребенок после укуса заразился энцефалитом.

Всего этой опасной инфекцией заразились 14 человек, а еще у девяти выявили клещевой боррелиоз.

Клещевым энцефалитом заразились за этот сезон трое детей, а один ребенок – боррелиозом. // фото: erik-karits-2093459/ freepik.com