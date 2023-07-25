Легковушка вылетела с дороги и перевернулась в Петрозаводске

Автомобиль перевернулся на Лыжной улице в Петрозаводске вечером 24 июля. Вероятно, водитель потерял управление на мокрой из-за дождя дороге. Видео последствий ДТП опубликовал подписчик паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения «Сампо.ру», судя по записи, он случился после 18:00. В кадре машина лежит на боку, развернутая поперек дороги.

Автомобиль двигался в сторону пересечения Лыжной улице с Калинина и Ключевским шоссе. На месте работали сотрудники экстренных служб, информации о пострадавших пока нет. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте