25 июля 2023, 07:15
Легковушка вылетела с дороги и перевернулась в Петрозаводске
Странная авария произошла на Лыжной улице
Автомобиль перевернулся на Лыжной улице в Петрозаводске вечером 24 июля. Вероятно, водитель потерял управление на мокрой из-за дождя дороге. Видео последствий ДТП опубликовал подписчик паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения «Сампо.ру», судя по записи, он случился после 18:00. В кадре машина лежит на боку, развернутая поперек дороги.
Автомобиль двигался в сторону пересечения Лыжной улице с Калинина и Ключевским шоссе. На месте работали сотрудники экстренных служб, информации о пострадавших пока нет. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте