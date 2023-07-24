Пропавшего Николая Егорова ищут в Петрозаводске

В Петрозаводске пропал 46-летний Николай Егоров. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По данным источника, рост пропавшего 186 сантиметров, он худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в черную толстовку и тапки.

Всех, кто видел этого человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото «Петрозаводск говорит», «ЛизаАлерт»