24 июля 2023, 20:16
Происшествия

Пропавшего Николая Егорова ищут в Петрозаводске

Волонтеры просят у жителей карельской столицы помощи в поисках исчезнувшего мужчины

В Петрозаводске пропал 46-летний Николай Егоров. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По данным источника, рост пропавшего 186 сантиметров, он худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в черную толстовку и тапки.

Всех, кто видел этого человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото «Петрозаводск говорит», «ЛизаАлерт»

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