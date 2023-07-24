Несколько улиц Петрозаводска продолжают оставаться обесточенными

В 17 часов электроснабжение районов Зарека и Голиковка в Петрозаводске было восстановлено. Об этом сообщает ЕДДС.

Напомним, свет в двух крупных районах карельской столицы пропал сегодня около 14:20.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, тем не менее, до сих пор остаются обесточенными дома на улицах Варламова, Правды и Калинина. Ориентировочно электричество вернется в здания к 19 часам. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus