Любителя ездить пьяным приговорили к обязательным работам

В Олонецком районе 31-летнего мужчину осудили за повторное вождение в нетрезвом виде. Осенью прошлого года мужчина сел за руль автомобиля своего товарища, состояние опьянения его при этом не смутило.

В итоге машину остановили наряд ДПС, нарушителя отстранили от управления. Годом ранее его уже привлекали к ответственности за отказ от пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Состоялся суд. Мужчина не счел себя виновным, он заявил, что была нарушена процедура освидетельствования, рассказали в прокуратуре. Суд рассмотрел доказательства и назначил мужчине 200 часов обязательных работ, также у него на два года отобрали права. Приговор вступил в силу. // фото unsplash.com/Tingey Injury Law Firm